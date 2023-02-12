سوريا تعاني من نقص معدات لرفع أنقاض الزلزال المدمر

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد الركن داوود في تصريح خص به قناة العالم سوريا تعاني من حصار مفروض عليها منذ 12 عام وأثر هذا الحصار علی عتادنا ومعداتنا من حيث الاصلاح وقطع الغيار والتقنية.

وأكد أننا بحاجة لمعدات حديثة للكشف عن الأحياء تحت الانقاض وروافع وآليات ثقيلة لرفع الانقاض.

وأشار الی ان رجال رفع الانقاض في سوريا، يعملون بحرص وعقيدة رغم نقص المعدات، لأن من هم تحت الانقاض هم أهلنا.

وشكر الجمهورية الاسلامية وروسيا والاشقاء العرب ممن ساعدوا الشعب السورية في أزمته بعد الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد.