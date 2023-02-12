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ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 29 ألفا و605 أشخاص

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 29 ألفا و605 أشخاص
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 29 ألفا و605 أشخاص.

العالم - تركيا

وقالت آفاد في بيان نشرته اليوم الأحد إن 29 ألفًا و605 أشخاص فقدوا حياتهم جراء الزلزال حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 تغ).

وأشار البيان إلى إجلاء 147 ألفا و934 شخصًا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وذكر أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

والاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته7.8 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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