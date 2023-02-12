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خلية عمل مشکلة من هذه الدول تعمل في حلب المنکوبة..

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة حلب المنكوبة جراء الزلزال حركة كبيرة تمثلت في تشكيل خلية عمل دولية في مجال جهود رفع الانقاض.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في حلب ان فريق الهلال الاحمر الايراني والجهد الهندسي في الحشد الشعبي العراقي ومحافظة حلب، شكلوا خلية عمل مشتركة بدأت أعمالها منذ صباح اليوم الأحد في احياء ومناطق حلب.

وأوضح مراسل العالم ان الخلية، بدأت أعمال هدم لمنازل آيلة للسقوط في حي المرجة نتيجة تصدع هذه المباني.

وتوقع مراسل قناة العالم ان يتم الاعلان عن انتهاء عمليات الاغاثة خلال الساعات الاتية وبدء مرحلة رفع الانقاض من مدينة حلب وهدم المنازل الغير صالحة للسكن.

وأكد ان مطار حلب لازال يستقبل المساعدات التي تصل من الدول، مشيراً الی وجود قوافل اغاثة تصل الی مدينة حلب من الحشد الشعبي العراقي ومن لبنان.

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