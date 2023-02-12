هذه رسالة المبعوث الأممي إلى سوريا بعد الزلزال

العالم - سوريا

وقال "غير بيدرسن": "أعبر عن خالص التعازي إلى الشعب السوري وأؤكد أن منظمات الأمم المتحدة تعمل بكل مؤسساتها لدعم جهود الإغاثة لتصل لكل من يحتاج المساعدة".

وأضاف "نحن نحاول الآن استنفار كل الدعم الممكن والتمويل اللازم فالوقت الآن هو للوحدة وللجهد المشترك لدعم الشعب السوري".

وأكد بيدرسن من دمشق: "المزيد المزيد من المساعدات، لذلك أنا أعمل مع كل منظمات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود وهذه رسالتي الأهم الآن إلى سوريا".

وقال بيدرسن: "إن حسرة السوريين مستمرة، وطالب بضرورة الوقوف مع جميعهم"، مشددا على وجوب نزع الصبغة السياسية عن المساعدات، وضرورة الوصول إلى المستهدفين بالمساعدات والدعم عبر جميع الطرق دون قيود.