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إيران تبدأ إنشاء ميناء الخليج الفارسي الكبير بـ4 آلاف هكتار

إيران تبدأ إنشاء ميناء الخليج الفارسي الكبير بـ4 آلاف هكتار
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام لموانيء محافظة خوزستان الإيرانية بهروز آقائي إنه مع الأخذ بعين الاعتبار بدء مرحلة إنشاء ميناء الخليج الفارسي الكبير بجوار ميناء الإمام الخميني، فإن خريطة تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في الشرق الأوسط ستشهد تغييرا لصالح إيران.

العالم - إيران

وأشار المسؤول إلى المراحل الأولية للبدء بإنشاء ميناء الخليج الفارسي الكبير قد أكملت وبدأت مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة لهذا الميناء العملاق.

وتابع المدير العام لموانيء محافظة خوزستان قائلا: لقد تم تخصيص أرض بمساحة أكثر من 4 آلاف هكتار لإنشاء البنى التحتية وبناء مراكز الإنتاج لهذا الميناء الذي يتم بتوظيف رؤوس أموال القطاعين العام والحكومي.

وأكد إجراء الدراسات الأولية لإنشاء الميناء المذكور وقال: إن الميناء سيتم فيه إنشاء أرصفة بعمق ۳۰ إلى ۴۰ متر حيث يضفي عليه ميزة تنافسية قياسا مع الموانيء الأخرى في المنطقة.

وتطرق إلى برامج تطوير الموانيء في العراق وقال: إن ميناء أم قصر التجاري في مدينة البصرة قد تم تدشينه في العام الميلادي الماضي، ومن المقرر أن يتم تدشين ميناء الفاو في غضون الأعوام الـ5 المقبلة.

وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: ومن هذا المنطلق فإن إنشاء ميناء جديد في محافظة خوزستان بإسم ميناء الخليج الفارسي الكبير، سوف يؤدي إلى إيجاد توازن المنافسة مع الدول الأخرى التي تعمل على تطوير موانئها.

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