إيران تبدأ إنشاء ميناء الخليج الفارسي الكبير بـ4 آلاف هكتار

العالم - إيران

وأشار المسؤول إلى المراحل الأولية للبدء بإنشاء ميناء الخليج الفارسي الكبير قد أكملت وبدأت مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة لهذا الميناء العملاق.

وتابع المدير العام لموانيء محافظة خوزستان قائلا: لقد تم تخصيص أرض بمساحة أكثر من 4 آلاف هكتار لإنشاء البنى التحتية وبناء مراكز الإنتاج لهذا الميناء الذي يتم بتوظيف رؤوس أموال القطاعين العام والحكومي.

‎وأكد إجراء الدراسات الأولية لإنشاء الميناء المذكور وقال: إن الميناء سيتم فيه إنشاء أرصفة بعمق ۳۰ إلى ۴۰ متر حيث يضفي عليه ميزة تنافسية قياسا مع الموانيء الأخرى في المنطقة.

وتطرق إلى برامج تطوير الموانيء في العراق وقال: إن ميناء أم قصر التجاري في مدينة البصرة قد تم تدشينه في العام الميلادي الماضي، ومن المقرر أن يتم تدشين ميناء الفاو في غضون الأعوام الـ5 المقبلة.

وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: ومن هذا المنطلق فإن إنشاء ميناء جديد في محافظة خوزستان بإسم ميناء الخليج الفارسي الكبير، سوف يؤدي إلى إيجاد توازن المنافسة مع الدول الأخرى التي تعمل على تطوير موانئها.