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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
الأمم المتحدة: نحو 5 ملايين ونصف المليون سوري أصبحوا دون مأوى جراء الزلزال
مراسلة العالم: سلطات اللاذقية السورية تعلن انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض في جميع مناطق المحافظة
مصادر عبرية: القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع
مصادر يمنية: جرحى في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن انطلاق صافرات الإنذار في "ناحل عوز" بغلاف غزة الاستيطاني
وزير الصحة التركي: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 22327 حالة وفاة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-02-2023
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الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-02-2023
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.