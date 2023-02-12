الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالقدس ويشتبك مع الفلسطينيين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية: بأنه اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني في وقت سابق بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات معها في المكان.

كما اقتحم جنود الاحتلال، ظهر اليوم، بلدة سلوان، واعتقلوا المقدسي كايد الرجبي وزوجته من منزلهما كما اقتحموا بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة، ونصبوا حاجزاً على مدخلها، واقتحمت قوات منزل ياسر درويش، كما صادرت الأعلام الفلسطينية وأزالت الشعارات الوطنية عن جدران منازل الأهالي.

وفي مخيم شعفاط، اقتحمت قوات وبلدية الاحتلال المحال التجارية، ومنطقة رأس خميس المجاورة.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة المضايقات التي تقوم بها دولة الاحتلال، بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عزمه تنفيذ عملية واسعة ضد مدينة القدس والضفة الغربية، بتوصية من وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن عن نيته العمل هذا الأسبوع، على تمرير مقترح عضو الكنيست أوفير كاتس، الذي أكد "سحب المواطنة من المخربين وإبعادهم" حسب زعمه.