وزير الخارجية العراقي وروبرت مالي يبحثان الأوضاع في المنطقة

العالم - العراق

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وزير الخارجية العراقي استقبل في مقر إقامته في واشنطن، روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المباحثات النووية مع ايران حيث تناول الجانبان أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد العراقي مع كبار المسؤولين في الأمريكيين، كما ناقش الجانبان سير مباحثات الغاء الحظر عن الشعب الايراني.

وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الجمعة الماضي من وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان"، والحديث الذي جرى بينهما بهذا الشأن.

بدوره، ثمن روبرت مالي دور العراق عبر وزارة الخارجية، مشيدا بالجهود المتواصلة للدبلوماسية العراقية في العديد من المبادرات، لا سيما في العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.