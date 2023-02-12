الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في برقية تهنئة..

النخالة لرئيسي: ثورة الشعب الإيراني "درة تاج القرن العشرين"

النخالة لرئيسي: ثورة الشعب الإيراني
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

بعث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة" برقية إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، هنأ فيها إيران الإسلامية حكومة شعبا، لمناسبة الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية؛ واصفا هذه الثورة بأنها "درة تاج القرن العشرين" التي أطاحت بنظام الاستبداد والتبعية.

العالم - إيران

وكتب النخالة إلى رئيسي في برقيته: إن ما رسخته ثورة الشعب الإيراني من معايير إنسانية وأخلاقية، إفتقدتها السياسة الدولية على مدى قرون طويلة، وما أحدثته من تأثيرات إيجابية على المنطقة وشعوبها.

كما أشاد بإنجازات الثورة الإسلامية في إيران "على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وأثرها الكبير والتغيرات التي أحدثتها الثورة لصالح الشعوب المسلمة في المنطقة والعالم، وبشكل خاص تأثيراتها على الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يسجل اليوم أنصع البطولات في مواجهة المشروع الصهيوني المجرم".

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "دعم إيران وتأييدها المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته على كل المستويات، له الدور الأبرز والأهم في صمود شعبنا واستمرار جهاده" .

وتابع: إن مقاتلينا الشجعان يثبتون كل يوم، رغم التضحيات الكبيرة، أنهم إلى النصر أقرب من أي وقت مضى، وأنهم ماضون بجهادهم وقتالهم نحو القدس حتى تحريرها.

روابط ذات صلة

النخالة يهنئ قائد الثورة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

النخالة يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية

امير عبد اللهيان یلتقی أمين عام الجهاد الإسلامي في بيروت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. زلزال تركيا.. قصص أطفال ناجين ومنقذين مدفونين

الأردن يجدد دعمه لسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال

روسيا تنشر مشاهد فضائية لحجم التغيير في الصفائح التكتونية بتركيا

هذا ما قاله الرئيس السوري خلال استقباله وفد منظمة الصحة العالمية

زلزال تركيا.. شركات مقربة من الرئيس اردوغان متهمة بالفساد في البناء

وزير الخارجية العراقي وروبرت مالي يبحثان الأوضاع في المنطقة