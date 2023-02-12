محاولات دولية خبيثة لتسيس المساعدات لمنكوبي سوريا

العالم - سوريا

أزمة داخل أزمة داخل أزمة؛ هذا هو المشهد في سوريا التي تحاول بإمكاناتها المتواضعة لململة اشلائها في أعقاب زلزال مدمر جاء بعد أكثر من عقد من الحرب المنهكة التي شنت عليها.

زلزال وصفه مسؤولون امميون بأنه أسوأ حدث في المنطقة منذ قرن لكن هول الكارثة لم يزل حتى الان العقبات امام العمل الانساني رغم الجهود المتواصلة لايصال المساعدات الى جميع المنكوبين.

غالبية المساعدات التي تلقتها سوريا كانت من دول اقليمية وعربية مثل ايران والعراق والامارات فيما تجاهلها الغرب بالكامل لعدة ايام رغم مناشدات دمشق.

لكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابدا. فإيطاليا كانت اول دولة اوروبية ترسل فريق للاغاثة وشحنة مساعدات الى دمشق وذلك في اعقاب تعليق بعض مواد العقوبات الاميركية المفروضة على سوريا في خطوة ترجمت على انها شكلية ومحاولة من واشنطن للتملّص من الضغوط الإعلامية والاحراج لعرقلتها إغاثة الشعب السوري المنكوب.

وفيما يتهم الغرب دمشق بتسييس قضية المساعدات الانسانية رغم انه هو من تعامل بازدواجية مع زلزال تركيا وسوريا، تحدثت مصادر اعلامية ان مساعدات الهلال الأحمر السوري المقرر توجهيها إلى مناطق سيطرة المسلّحين تم تأجيلها بقرار منهم، في حين نقلت وكلات انباء عن مصادر أممية إن المنظمة الدولية هي من طلبت من الهلال الأحمر السوري، تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية الى مناطق سيطرة الجماعات المسلحة شمالي غربي البلاد لاسباب لم تسمها.

وكانت دمشق اعلنت موافقتها على دخول قافلة مساعدات من مناطق سيطرتها الى ريف ادلب الشرقي حيث تسيطر الجماعات المسلحة على ان يتم تنسيق جهود الإغاثة مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.