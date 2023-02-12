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زلزال تركيا

نائب الرئيس التركي : إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة

نائب الرئيس التركي : إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، مساء اليوم الأحد، إن السلطات التركية تمكنت من إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد يوم الاثنين الماضي.

العالم - تركيا

وأضاف أقطاي خلال مؤتمر صحفي: "وفرنا منصات إلكترونية للمواطنين لمتابعة وضع منازلهم في المناطق المنكوبة وهناك قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ ينجزون مهامهم في المناطق المنكوبة، ونُواصل جهود عمليات البحث رغم الظروف الصعبة في تلك المناطق".

وتابع: "أصبح مطار أنطاكية مفتوحاً لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، ومراكز الإجلاء تعمل بشكل مكثف لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة".

وقال المسؤول التركي : كل الجهود موجهة إلى إنقاذ الناجين من تحت الأنقاض ولن نفقد الأمل مضيفا : سنحدد المباني التي لم يلحقها ضرر ويمكن إعادة تأهيلها.

وتابع : نحو 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يعملون بشكل مكثف في المناطق المنكوبة بالزلزال.

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