نائب الرئيس التركي : إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة

العالم - تركيا

وأضاف أقطاي خلال مؤتمر صحفي: "وفرنا منصات إلكترونية للمواطنين لمتابعة وضع منازلهم في المناطق المنكوبة وهناك قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ ينجزون مهامهم في المناطق المنكوبة، ونُواصل جهود عمليات البحث رغم الظروف الصعبة في تلك المناطق".

وتابع: "أصبح مطار أنطاكية مفتوحاً لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، ومراكز الإجلاء تعمل بشكل مكثف لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة".

وقال المسؤول التركي : كل الجهود موجهة إلى إنقاذ الناجين من تحت الأنقاض ولن نفقد الأمل مضيفا : سنحدد المباني التي لم يلحقها ضرر ويمكن إعادة تأهيلها.

وتابع : نحو 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يعملون بشكل مكثف في المناطق المنكوبة بالزلزال.