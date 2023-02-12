شاهد.. موجة حر غيرمسبوقة تحول الأرجنتين الی فرن

العالم - حوادث

فيما تتساقط الثلوج وتكسو جبال العديد من دول الشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية وحتى الإفريقية؛ لكن على جانب آخر من الكرة الأرضية ثمة أماكن تشهد موجة حر غير مسبوقة منذ أكثر من ستة عقود. هذا ما يحصل تحديداً في الأرجنتين ثامن أكبر دولة في العالم من حيث المساحة والواقعة في أمريكا الجنوبية.

تحذيرات من درجات حرارة قصوى اطلقتها السلطات في تسع مقاطعات بوسط البلاد وشمالها مع درجات حرارة ناهزت الـ40 مئوية وفق ما أفادت السبت هيئة الأرصاد الوطنية.

وقال ماريو أبل وهو مقيم في بوينس آيرس:"أحاول دائمًا البقاء في الأماكن التي يتواجد فيها الظل والهواء. أعمل تحت شجرة وأرتدي قبعة عندما أسير، وبذلك يمكن تحمل الحرارة."

اما خبير المناخ إينزيو كامبيتيلا فقال:"موجة حر واحدة تشكل جزءا من التنوع المناخي المألوف. ولكن مع التغير المناخي، نرصد موجات أكثر كثافة واستدامة في كل القارات".

موجة الحر التي تشهدها بعض المقاطعات الأرجنتينية هي الثامنة منذ بدء الصيف في جنوب الكرة الأرضية علماً أن هذا العدد لم يتجاوز أربع أو خمس موجات خلال العقد الأخير. وأدت دورة لانينا لظاهرة النينو الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة تاريخياً في جميع أنحاء الأرجنتين العام الماضي، مما أدى إلى خسائر في المحاصيل تقدر بنحو عشرة مليارات دولار وفقًا لبورصة روزاريو للحبوب. و النينا، جزء من دورة تُعرف باسم التذبذب الجنوبي النينو وتنطوي على تحول طبيعي في درجات حرارة المحيطات وأنماط الطقس في المحيط الهادئ، مما يؤدي إلى ظروف أكثر رطوبة والمزيد من الأعاصير.