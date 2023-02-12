إصابة 71 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبوديس بالقدس

العالم - فلسطين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بتعامل طواقمها من متطوعي جامعة القدس مع ٧١ إصابة، خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي أمام أبوابها.

وأوضحت الطواقم أنها عالجت ميدانياً 4 إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط، و59 إصابة بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 8 إصابات بالحروق.

وخلال اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة بلدات في مدينة القدس، بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بمناقشة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية "الكابينيت"، إمكانية تنفيذ "عملية واسعة في مناطق شرقي القدس"، على خلفية تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ويوم الجمعة الماضية، عقب مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع قرب مستوطنة راموت، هدد المتطرف "بن غفير" شرطة الاحتلال بتنفيذ "عملية السور الواقي 2" في شرق القدس، ليلقى القرار انتقادات وسخرية من عدة أطراف إسرائيلية.