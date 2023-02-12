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ليبيا وبابا الفاتيكان يعزيان سوريا بضحايا الزلزال

ليبيا وبابا الفاتيكان يعزيان سوريا بضحايا الزلزال
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس" اليوم برقية تعزية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "عبد الحميد الدبيبة"، أعرب فيها عن أحر التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية مؤخرا.

العالم - سوريا

وأكد الدبيبة في برقيته وقوف ليبيا الدائم مع سوريا بالسراء والضراء، وقال: “أعبر لكم ولأسر الضحايا وللشعب السوري عن عميق حزننا ومواساتنا، وأدعو الله عز وجل أن يمنحكم القوة والصبر على تجاوز هذه المحنة”، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما تلقى "عرنوس" برقية تعزية من الفاتيكان نقلتها السفارة البابوية في سورية جاء فيها: إن “ البابا فرنسيس يشعر ببالغ الأسى لوقوع ضحايا جراء الزلزال، وهو يتلو الصلوات القلبية لأرواح الضحايا ويدعو بالصبر والسلوان لذويهم، ويضع المتضررين بهذه الكارثة بين يدي العناية الإلهية، ويصلي بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في قوى الطوارئ بجهود دؤوبة للتخفيف من هذه المعاناة”، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يحيط المتضررين بالأمن والسلام وأن يمنحهم القوة في مواجهة هذه المحنة.

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