شاهد بالفيديو.. الوضع في كهرمان مرعش؛ مركز زلزال تركيا

العالم - مراسلون

في كهرمان مرعش، ينتشر الخراب والدمار في كل انحاء المدينة؛ وتنبش الالات الثقيلة وفرق الطوارئ والانقاذ، الركام بحثا عن المفقودين.

وينتشر الدمار في انحاء كهرمان مرعش التي كانت مركز الزلزال المدمر في ترکيا، وكلما أزيل ركام كشف عن عمق الدمار في قلب المدينة.

وقال موکطاي ديمير وهو متطوع في فريق الانقاذ:"نحن نعمل دون توقف من أجل اخراج أکبر عدد ممکن من الناجين؛ هناک الکثير من الاهالي ينتظرون ذويهم تحت الانقاض، نعمل بکل قوتنا من أجل الاسراع، الوقت يداهمنا لکننا نعمل سوية ولدينا الامل بوجود احياء حتی بعد مرور سبعة أيام".

ووفق اعلان ادارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد فإن اعداد العاملين في الانقاذ وخدمات الطوارئ وصلت الى 180 الف يتركز عمل الجزء الاكبر منهم في كهرمان مرعش وهاتاي واديمان وغازي عنتاب وانطاكيا.

وقال عبدالله وهو صاحب أحد البيوت المدمرة في کهرمان مرعش:"حتی الان لازال لدينا امل في انقاذ عدد أکبر من الارواح حتی امس في الليل تم اخراج عائلة کاملة وکانوا علی قيد الحياة، نحن جميعنا ننتظر مثل هذا الخبر وان يخرج ذوينا أحياء ان شاء الله".

وقال أحمد کورناز وهو أحد المتطوعين:"نحن جئنا لمدينة کهرمان مرعش من مدينة انقرة والتي تبعد 700 کيلومتر. جئنا متطوعين لنساند الاهالي من خلال توفير مشروبات ساخنة وطعام ليشعروا بالدفئ في هذا البرد القارس الذي يزداد صعوبة في ساعات الليل".

كارثة تركيا التي تسببت في انهيار الاف المباني فتحت الباب واسعاً امام سؤال حول اسباب انهيار مبان حديثة يفترض ان يكون بناؤها تم وفق شروط مقاومة الزلازل وهو ما دفع عدد من اصحاب شركات الانشاء العقاري الى محاولة الهرب قبل أن تعلن السلطات القبض عليهم وهم في طريقهم لمغادرة البلاد.