الذكرى السنوية لثورة البحرين.. إنجازات وتحديات المجتمع الدولي، هل أدى دوره في دعم متضرري الزلزال

العالم - بانوراما

وبالمناسبة اكد عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم ان النظام البحريني يسعى الى الغاء الاسلام من جذوره بذرائع واهية.

بدورها قامت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم الطوفان، باختراق مواقع صحيفة"اخبار الخليج"ونشرت صورا ومواقف لقادة المعارضة واخبار تتحدث عن مظلومية الشعب البحريني وفساد النظام.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انفاق الدول الغربية وحلفاؤها مئات المليارات على اثارة الحروب في المنطقة والعالم، بينما تنصلت من مسؤولياتها الانسانية في الكوراث الانسانية التي نتجت عن هذه الحروب، وبينها قضية اللجوء.

واليوم تتقاعس هذه الدول ولأسباب مختلفة عن واجبها الإنساني تجاه المتضررين من كارثة الزلزال في تركيا وسورية.

فهي لم تتحرك لدعم حليفتها انقرة الا بعد ثلاثة ايام، فيما لا تزال سوريا غائبة عن الفعل الحقيقي للمساعدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.