مراسل العالم: الدول الحليفة لسوريا مثل ايران هي من استطاعت ارسال مساعداتها

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى عدم وجود أي مؤشرات ايجابية من المجتمع الغربي والمنظمات الأممية من أجل مساعدة الشعب السوري وكل ما جرى من كسر للحصار على الشعب السوري هي وهمية، ولا يوجد شيء على الأرض في الواقع، فلا توجد تحويلات بنكية حتى بايصال المساعدات باستثناء ايطاليا.

وأكد مراسلنا إن أول طائرة مساعدات أوروبية وصلت الى مطار بيروت قادمة من إيطاليا وان الطائرتين الايطاليتين سلمت المعدات والاجهزة الطبية الى الهلال الاحمر السوري منوها أن أن ايطاليا اول دولة اوروبية ارسلت مساعدات انسانية الى سوريا.

كما أشار مراسلنا الى وصول ثلاث طائرات جزائرية، وطائرات اماراتية الى مطار دمشق وحلب مع استمرار الاسطول الجوي الايراني بارسال المساعدات الى مطار دمشق وحلب واللذقية.

هذا وكان قد ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

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