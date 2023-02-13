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السوداني يوجه بالسعي لإنجاح مشروع 'يمنع الرشوة والابتزاز'

السوداني يوجه بالسعي لإنجاح مشروع 'يمنع الرشوة والابتزاز'
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني مساء امس الاحد بتذليل العقبات لإنجاح مشروع يمنع الرشوة والابتزاز.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير" ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي، حضره الفريق المكلّف بالتنفيذ".

واضاف البيان، ان "الاجتماع شهد مناقشة متطلبات إتمام المشروع، ووجّه الجهات المعنية بتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي".

ووصف السوداني أهمية المشروع بأنه "مرتبط باقتصاد العراق بأكمله"، مشدداً على ضرورة "أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام، مشدداً على ضرورة أن ترافق عملية اعتماد هذا النظام حملة إعلامية للتوعية على استخدامه والفوائد التي ستتحقق منه لاحقاً".

وتابع البيان، أن "إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الكمركية.

ويعوّل على هذا المشروع أن يرسخ نظاماً إلكترونياً يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرب الكمركي والضريبي. وقد جرى بالفعل تجريبه في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر".

واشار الى انه "سيعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، والربط بين الجهات الحكومية الساندة لعمل الكمارك، مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان".

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