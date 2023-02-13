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معاداة السامية.. اكذوبة الغرب – الجزء الأول

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

لأنه أمط اللثام وكشف عن تزييف حقيقة تاريخية حُكم.

العالم – نوافذ

حُكم وعُقب على أفكاره لانها معادية للسامية.. المفكر الفرنسي روجيه جارودي ما كان أول ولا آخر من رسم علامة استفهام في سردية ما عرف بالهولوكوست ووسم بمعاداة السامية.

فماداة السامية سلاح يستخدمه الغرب والكيان في وجه كل من يشكك فيها أو ينكرها. هي سلاح سياسي لابتزاز العالم واحساسة بعقدة الذنب.. هي سيف مسلط على كل من يحاول انتقاد الكيان أو يشكك في سرديته.. هي صناعة غربية وأكذوبة كبرى لتصفية كل من يخالف أو يعترض على سياسة الكيان للتغطية على كل ما يرتكب من جرائم في فلسطين وغيرها.. ومن يناهض الصهيونية أو الغرب ويدعم من يعمل على تحرير وطنه من الاحتلال والاضطهاد يوسم مباشرة بالارهاب أو معادا السامية.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى استخدام الغرب والصهاينة معاداة السامية لمن يخالف سياستهم في احتلال الشعوب الآمنة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هادي قبيسي – باحث سياسي

د. علي حمية – باحث وكاتب في الشؤون الإستراتيجية

د. جمال زهران – أستاذ العلوم السياسية

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