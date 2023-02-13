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المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: لن نتوانى في الرد الحازم على أي معتد

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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