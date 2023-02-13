ناصر كنعاني: حكومة الرئيس رئيسي اكدت على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة بلدان العالم

قناة العالم
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
ناصر كنعاني: راينا تعاونا مزدوجا وتعاملا سياسيا مع منكوبي الزلزال في سورية وارسال المساعدات لهم
ناصر كنعاني: ايران قامت بالواجب الانساني وارسلت المساعدات بسرعة الى سورية وتركيا واجرت مشاورات مع الامين العام للامم المتحدة
ناصر كنعاني: طرح قضايا غير رئيسية لن ساعد في حل المشاكل والقدرات الصاروخية الايرانية موضوع سيادي
ناصر كنعاني: نلتزم بتحقيق مصلحة الجمهورية الاسلامية فيما يتعلق بالغاء الحظر
ناصر كنعاني: نأمل التزام كافة الاطراف وخاصة الادارة الامريكية بما تقولها في وسائل الاعلام وابداء حسن النوايا والعودة لطاولة المفاوضات
ناصر كنعاني: نحن ىملتزمون بمسار المفاوضات وطاولة المفاوضات من اجل عودة كافة الاطراف للاتفاق النووي
ناصر كنعاني: حكومة الرئيس رئيسي اكدت على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة بلدان العالم
ناصر كنعاني: الكيان الصهيوني عليه ان يفكر بوضعه الداخلي المأزوم والاحتجاجات المستمره بداخله
ناصر كنعاني: اعبر عن مواساتي للشعبين السوري والتركي بضحايا الزلزال
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: لن نتوانى في الرد الحازم على أي معتد
ناصر كنعاني: حكومة الرئيس رئيسي اكدت على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة بلدان العالم
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العالم الاسلامي
أحداث المغرب العربي في أسبوع - الجزء الأول
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧
العالم الاسلامي
هل تعود ليبيا الى مسار الانتخابات؟ – الجزء الثاني
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣
العالم الاسلامي
معاداة السامية.. اكذوبة الغرب – الجزء الثاني
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩
التواصل
الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي في طهران
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥
خاص بالعالم- مراسلون
عجلة دوري ابطال اوروبا تعود إلى الدوران
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤
أهم الأخبار
الزالزال المدمر.. إزدواجية التعامل وكشف المستور
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مصير جلسة لبنان التشريعية يُحدد اليوم.. والمصارف لمزيد من التصعيد
شاهد.. المستجد في هدم منازل ثلاثة مقدسيين في جبل المكبر
لبنان.. ضغوط كبيرة للتصدّي لتشريع الضرورة
زلزال سوريا.. ولؤم أمريكا
حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان يتجاوز ملیاري دولار
لبنان: أسبوع مُتفجّر مصرفياً… التهديدات تنفذ انطلاقا من يوم الأربعاء
مقالات و تحليلات
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
الإتكال على القوة الإلهية.. سرّ إنتصار وديمومة الثورة الإسلامية في إيران
لماذا شهر الغرب سيف العقوبات على سوريا في وجه ضحايا الزلزال؟
قانون قيصر في مرمى الزلزال
دور لبناني في اعادة سوريا الى الخريطة الدولية والنازحون يعرقلون
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.