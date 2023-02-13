مراسل العالم: وصول مساعدات إيطالية الى منكوبي سوريا

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم ان الطائرتين الايطاليتين سلمت المعدات والاجهزة الطبية الى الهلال الاحمر السوري.

وأضاف، أن ايطاليا اول دولة اوروبية ارسلت مساعدات انسانية الى سوريا.

كما أشار مراسلنا الى وصول ثلاث طائرات جزائرية، وطائرات اماراتية الى مطار دمشق وحلب مع استمرار الاسطول الجوي الايراني بارسال المساعدات الى مطار دمشق وحلب واللذقية.

واوضح مراسل العالم أن فرق الانقاذ مازالت تعمل في مدينة اللاذقية وجبلة.

مراسل العالم أكد أيضا أن هناك صعوبة للوصول الى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة بسبب رفضها دخول المساعدات الانسانية.