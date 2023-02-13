أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 13فبراير 2023

ابرار ..

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران والعراق حول العلاقات الثنائية والحظر الأمريكي

سياست روز ..

المعارضة البحرينية تؤكد عشية ذكرى إندلاع ثورة 14 فبراير حتمية سقوط نظام آل خليفة

اطلاعات ..

حركة النجباء .. لإمكان لأي أمريكي سواء كان عسكريا أم مستشارا أوتقنيا في الأراضي العراقية

جوان ..

كتيبة عرين الأسود تنذر حكومة نتنياهو , والمعارضة بفلسطين المحتلة تحول أيام السبت لكابوس له

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات مليونية في فرنسا ضد سياسات ماكرون تندد بإصراره على إجراء تغييرات في قانون التقاعد

خراسان ..

قوى المعارضة في فرنسا وفلسطين المحتلة تحول أيام السبت لكابوس حقيقي لماكرون ونتنياهو

افتاب يزد ..

رئيس وزراء كندا جاستين ترودو يتحدث عن إسقاط جسم طائر مجهول في أجواء بلاده

ارمان ملي ..

زيادة إحتمال تأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا بسبب الزلزال وتبعاته الخطيرة

كيهان ..

إحصائية رسمية أمريكية مرعبة .. ثمان وأربعون حالة إنتحار بالولايات المتحدة منذ 2021

مردم سالاري ..

جهود بريطانية خفية لإعادة الجسور مع الإتحاد الأوروبي والإبتعاد عن البركسيت

اعتماد ..

القوات الروسية تطرق أبواب بلدة باخموت الأوكرانية ومؤشرات بدء هجوم روسي واسع النطاق

عصر ايرانيان ..

وزير خارجية هنغاريا يصف البرلمان الأوروبي بالمؤسسة الأكثر فسادا في العالم

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( أردوغان والأسد بعد الزلزال )..الرئيس التركي رجب طيب اردوعان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه كانا يستعدان لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القريبة وسط هواجس جدية من ان تقلل الازمة الاقتصادية المتفاقمة بتركيا من فرص الفوز, وجاء الزلزال الرهيب ليزيد الطين بلة.

إن أردوغان يضع كل ثقل حكومته للحد من الكارثة الإنسانية في الزلزال الأخير كونه يدرك أن الموقف بالإنتخابات بات أكثر صعوبة.

ويدرك بان الفوز في الانتخابات لم يعد مضمونا ابدا واعادة انتخابه بات محل شكوك جدية .

في سوريا يواجه الرئيس بشار الاسد صعوبات كبرى في الحد من تبعات الكارثة الانسانية الناجمة عهن الزلزال الرهيب الذي ضرب بمناطق بشمال وشمال شرق سوريا وذلك في ظل العقوبات التي تفرضها امريكا والقوى الغربية على بلاده والتي تضع عقبات كبيرة امام وصول المسلاعدات الانسانية الدولية وفرق الاغاثة اللازمة للمناطق المنكوبة بسوريا , وهناك شكوك مطروحة بشأن تعمد الغرب في عرقلة وصول المساعدات لسوريا في رهان على تبعات هذه الكارثة لاضعاف الاسد.

عصر ايرانيان ..

حول اجواء العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان كتبت صحيفة عصر ايران في افتتاحيتها(مواقف باكو متأثرة بإملاءات صهيونية) ..جمهورية اذربيجان حذرت رعاياها من زيارة ايران الا في الحالات الضرورية , وذلك في موقف يعكس افتقار باكو للنضج السياسي اللازم لتفهم طبيعة الوشائج التاريخية والدينية والثقافية العميقة بين البلدين .

( إن إصرار باكو على إفتعال الذرائع لتصعيد الأجواء مع إيران يعكس وجود ضغوط وإملاءات صهيونية وأمريكية بتشجيع قوى إقليمية.

فالكيان الصهيوني له مخططاته التي تستهدف ايران انطلاقا من اراضي واجواء هذه الجمهورية , ولامريكا نواياها العدائية المعروفة ضد بلادنا , كما ان لتركيا اردوغان طموحاتها العثمانية بجنوب القفقاس والتي تصطدم برفض ايران لاي تغييرات على الجغرافية السياسية في هذه المنطقة ..

قدس ..

هناك مثل معروف يقول ان السكين لاتجرح قبضتها لكن صحيفة قدس ترى ان هذا المثل لاينطبق على الوضاع في باكستان وجاء في مقال الصحيفة ( السكين التي تجرح قبضتها)..حركة تحريك طالبان وهي النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية , تقف وراء الهجمات والتفجيرات الاخيرة التي تعصف بباكستان.

إن الحكومات الباكستانية المختلفة وضعت كل ثقلها على إمتداد عقدين لدعم حركة طالبان الأفغانية لإيصالها للسلطة بكابول.

ولم تاخذ اسلام اباد في حساباتها واقع ان لطالبان الافغانية امتدادات ايدلوجية وعرقية وطائفية في مناطق بباكستان نفسها وتصورت اسلام اباد خطئا ان دعم طالبان الافغانية سيضمن لها ولاء حركة تحريك طالبان الباكستانية بمعاقلها بمنطقة القبائل, وهكذا تحولت باكستان التي تعاني من ازمة اقتصادية حادة ومن صراع سياسي محتدم بين الحكومة والمعراضة بزعامة عمران خان , الى مسرحا لنشاطات تحريك طالبان التي تطمح بتشكيل امارة باكستانية الى جانب شقيقتها الافغانية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من تركيا في مقالها ( الزلزال الجيوبولتيكي ).. الزلزال الرهيب الذي عصف بتركيا قد يترك بصماته العميقة على الاوضاع السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية القريبة في هذا البلد بكل ما تسبب به من دمار هائل وكارثة انسانية رهيبة .

إن الإنتخابات المقبلة في تركيا قد تسفر عن هزيمة أردوغان وحزبه الحاكم وعندها ستتغير العديد من المعادلات الإقليمية.

ان هذا الاحتمال بات مطروحا في كل الاحوال في ظل الانتقادات الواسعة الموجهة للرئيس التركي ولحكومة حزب العدالة والتنمية بشأن كارثة الزلزال واقتطاعها ضرائب كبيرة على مدى سنوات لمواجهة مثل هذه الكوارث دون استخدامها في محلها. وفي كل الاحوال ستدخل منطقة الشرق الاوسط برمتها وجنوب القفقاس لمرحل جديدة في حالة خروج اردوغان وحزبه من السلطة بتركيا .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( كابوس أيام السبت لنتنياهو ) ..يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تحديات داخلية واسعة النطاق ييتمثل في تنظيم قوى المعارضة لسلسلة تظاهرات احتجاجية واسعة النطاق كل يوم سبت ضد سياسات حكومته ولمحاولاته التي تستهدف اضعاف القضاء لصالح تعزيز قبضته الداخلية .

نتنياهو يواجه تحديا آخر أكبر بمراحل يتمثل بتعاظم قدرات المقاومة المسلحة بالضفة الغربية الخاصرة الضعيفة للكيان.

ان هذه المظاهرات التي تتسع باستمرا باتت تشكل كابوسا لنتنياهو ولحكومته المهزوزة من الاساس , وذلك في الوقت الذي تنضج فيه المقاومة المسلحة في الضفة الغربية بشكل متسارع لتتجه نحو تفجي انتفاضة مسلحة شاملة سيكون لها امتداداتها بعمق اراضي 1948 .

وفي هذا السياق وجهت كتائب عرين الاسود الفلسطينية المسلحة بالضفة الغربية انذار باستهداف جنود الاحتلال والمستوطنين اينما وجدوا بالضفة في حالة استمرار الكيان بمهاجمة المدن والقرى الفلسطينية.