مهرجان "الصباح" الاعلامي يخصص جائزنة الخاصة لفلسطين

العالم - ايران

وفي هذا الاطار اوضح السيد إبراهيم علي برزي، أمين المهرجان، أن مقاومة فلسطين وشبابها للاحتلال هي المعيار والبوصلة الصحيحة لمعرفة الالتزام بالمبادئ الإسلامية والإنسانية، وكل من يدعي الدفاع عن كرامة الإنسان ودعم القيم الإسلامية ، دفاعا عن شعب فلسطين المظلوم ، يجب أن يكون صامداً ، وألا يتردد في القيام بأي عمل في هذا المجال .

هذا ويعتزّ مهرجان "الصباح" الإعلامي بدعم أفكار إنتاج برامج مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني ، ومنح جائزته الخاصة لهذا الامر .

تجدر الإشارة إلى أن قسم الأفكار الجديدة في مهرجان "الصباح الإعلامي يرحب بأعمال الفنانين ومنتجي البرامج في مجالات الدراما والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة .

وبامكان الراغبين بالمشاركة في المهرجان زيارة موقع المهرجان على عنوان sobhfestival.ir أو الاتصال بأمانة المهرجان على الهاتف 02122652809.