الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مهرجان "الصباح" الاعلامي يخصص جائزنة الخاصة لفلسطين

مهرجان
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت العلاقات العامة لمهرجان "الصباح" الإعلامي ، ان منظمي المهرجان في معاونية الاعلام الموجه للخارج بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون تعتزم منح الجائزة الخاصة للمهرجان لأفضل مشروع أو فكرة أو برنامج يدعم المقاومة الفلسطينية ويكرّم الجهود التي يبذلها الفلسطينيون في مكافحة الاحتلال.

العالم - ايران

وفي هذا الاطار اوضح السيد إبراهيم علي برزي، أمين المهرجان، أن مقاومة فلسطين وشبابها للاحتلال هي المعيار والبوصلة الصحيحة لمعرفة الالتزام بالمبادئ الإسلامية والإنسانية، وكل من يدعي الدفاع عن كرامة الإنسان ودعم القيم الإسلامية ، دفاعا عن شعب فلسطين المظلوم ، يجب أن يكون صامداً ، وألا يتردد في القيام بأي عمل في هذا المجال .

هذا ويعتزّ مهرجان "الصباح" الإعلامي بدعم أفكار إنتاج برامج مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني ، ومنح جائزته الخاصة لهذا الامر .

تجدر الإشارة إلى أن قسم الأفكار الجديدة في مهرجان "الصباح الإعلامي يرحب بأعمال الفنانين ومنتجي البرامج في مجالات الدراما والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة .

وبامكان الراغبين بالمشاركة في المهرجان زيارة موقع المهرجان على عنوان sobhfestival.ir أو الاتصال بأمانة المهرجان على الهاتف 02122652809.

روابط ذات صلة

الاعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان 'فجر' السينمائي الحادي والاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر..شيخ الأزهر يقرر ارسال مساعدات متنوعة إلى سوريا

شركة صهيونيّة تشتري إحدى الجزر في البحرين

مهرجان "الصباح" الاعلامي يخصص جائزنة الخاصة لفلسطين

شاهد..رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يغادر إلى تركيا

وفاتان و126 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الادميرال سياري: "باور 373" الايرانية بمستوى منظومة "أس 400" الروسية