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اليمن..استشهاد مواطن يمني بنيران الجيش السعودي بصعدة

اليمن..استشهاد مواطن يمني بنيران الجيش السعودي بصعدة
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن، اليوم الاثنين، بنيران جيش العدو السعودي على مديرية قطابر في محافظة صعدة.

العالم-الیمن

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف المناطق الحدودية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. مؤكدا استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية.

وأضاف المصدر أن العدو السعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية خلفت أضراراً مادية بمنازل ومزارع المواطنين.

وأدان المصدر الجريمة البشعة للعدو السعودي والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه اليومية بحق المواطنين في القرى الحدودية.. لافتا إلى أن الجريمة أتت بعد ساعات من إصابة مواطن بنيران العدو السعودي في مديرية شدا.

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