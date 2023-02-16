شاهد.. اكتشاف مذهل في جدران منزل!

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وتم استدعاء كاسترو ، الذي يعمل في مجال مكافحة الآفات منذ 20 عامًا ، إلى منزل للتعامل مع نقار الخشب الذي كان يخزن الجوز في الثقوب التي صنعها.

وعندما هدم جزءًا من الجدار لإزالته ، واجه تيارًا لا نهاية له من الجوز يتدفق من الحفرة.

وقال كاسترو: "كانت أشجار البلوط تأتي وتأتى".

كان يُعتقد أن أشجار البلوط تشغل حوالي ربع الجدار فقط ، ولكن اتضح أنها مكدسة في علية المنزل.

حفر كاسترو المزيد من الثقوب حول المنزل ، لكن البلوط انسكب ، في المجموع ، حوالي 300 كيلوغرام ، ملأ ثمانية أكياس قمامة كبيرة.

وفقًا لمكافح الآفات ، قام الطائر بتخزين الجوز في جميع أنحاء المنزل وإحداث العديد من الثقوب في كل مكان.

وقال كاسترو إن الطائر دمر بالكامل الجزء الخارجي من المنزل بالثقوب التي أحدثها.