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قائد الثورة يعزي بوفاة الشاعر الايراني المخضرم كريمي

قائد الثورة يعزي بوفاة الشاعر الايراني المخضرم كريمي
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

بعث قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد علي خامنئي"، رسالة عزاء لمناسبة وفاة الشاعر الايراني المخضرم "ميرزا حسين كريمي".

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان نص رسالة العزاء التي بعثها سماحة القائد لمناسبة رحيل هذا الشاعر، جاء كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحیم
فضيلة "حجة الاسلام السيد ال هاشم" (دام بقاؤه)
بلغوا نيابة عني العزاء برحيل شاعر الفكاهة وصاحب الذوق الجميل، المفغور له "السيد ميرزا حسين كريمي" (رحمه الله)، الى الوسط الثقافي في اذربايجان والمواطنين الاعزاء بمدينة مراغة، وخاصة ذوي الفقيد المحترمين؛ اسال الباري تعالى يمن عليه بالرحمة.
السيد علي الخامنئي
24 بهمن 1401 (13 فبراير 2023)

علما ان حجة الاسلام "السید محمدعلی آل هاشم"، هو ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) وخطيب صلاة الجمعة لمدينة تبريز (مركز المحافظة).

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