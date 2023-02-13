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عبد اللهيان: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الشاملة

عبد اللهيان: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الشاملة
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني التعددية والسياسة الخارجية المتوازنة على جدول أعمال الرئيس الايراني خلال زيارته للصين وأكد: إن طهران وبكين عازمان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وحيثما كانت هناك مصالح للشعب ، فإننا متواجدون هناك.

العالم - ايران

وكتب وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر مساء اليوم الاثنين عشية توجه الرئيس الايراني للصين: نحن ذاهبون إلى الصين مع الرئيس في زيارة حكومية وان العلاقات الثنائية المتنوعة والتعددية والسعي وراء سياسة خارجية متوازنة مدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وحيثما توجد مصالح للشعب فنحن متواجدون هناك.

ويتوجه الرئيس الايراني إلى بكين مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين وبناءً على دعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. وهذه هي الزيارة الخارجية العاشرة التي يقوم بها آية الله رئيسي خلال فترة رئاسته .

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عبد اللهيان: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الشاملة

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