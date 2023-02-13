عبد اللهيان: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل للخطة الاستراتيجية الشاملة

العالم - ايران

وكتب وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر مساء اليوم الاثنين عشية توجه الرئيس الايراني للصين: نحن ذاهبون إلى الصين مع الرئيس في زيارة حكومية وان العلاقات الثنائية المتنوعة والتعددية والسعي وراء سياسة خارجية متوازنة مدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وحيثما توجد مصالح للشعب فنحن متواجدون هناك.

ويتوجه الرئيس الايراني إلى بكين مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين وبناءً على دعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. وهذه هي الزيارة الخارجية العاشرة التي يقوم بها آية الله رئيسي خلال فترة رئاسته .