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وزير الخارجية الايراني: الرئيس رئيسي سيبحث في زيارته للصين تعزيز علاقات البلدين وعازمون على تنفيذ برنامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة بالكامل

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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