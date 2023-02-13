الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي يغادر طهران متوجها الى بكين

رئيسي يغادر طهران متوجها الى بكين
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس الجمهورية السييد ابراهيم رئيسي طهران متوجها الى بكين في زيارة تاي تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ .

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي قبيل توجهه إلى الصين، في إشارة إلى أهداف وخطط زيارته لهذا البلد انه سنجري في هذه الزيارة في المقام الأول متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على 25 عاما.

واضاف ان هذه الزيارة تتم بدعوة من رئيس دولة الصين الصديقة وبادئ ذي بدء، سيجري في هذه الزيارة متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على مدى 25 عاما .

وقال محمد جمشيدي ، النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ، ان زيارة رئيسي إلى الصين هي أول زيارة يتم إجراؤها بدعوة من الصين في العقدين الماضيين.

كما ذكر جمشيدي أن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة المهمة هي اقتصادية وسياسية واستراتيجية

روابط ذات صلة

الرئيس رئيسي يلتقي قائد الثورة الاسلامية عشية زيارته للصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زلزال سوريا وجهود الإغاثة

قلق صهيوني من قاعدة إيران العسكرية تحت الأرض

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-02-2023

لإيواء من تدمرت منازلهم جراء الزلزال.. قطر ترسل 10 آلاف مقصورة استخدمت في كأس العالم الى سوريا وتركيا

5 طرق صحية لاكتساب الوزن

الجيش الايراني يقيم مستشفى ميدانيا في تركيا