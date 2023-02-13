رئيسي يغادر طهران متوجها الى بكين

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي قبيل توجهه إلى الصين، في إشارة إلى أهداف وخطط زيارته لهذا البلد انه سنجري في هذه الزيارة في المقام الأول متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على 25 عاما.

واضاف ان هذه الزيارة تتم بدعوة من رئيس دولة الصين الصديقة وبادئ ذي بدء، سيجري في هذه الزيارة متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على مدى 25 عاما .

وقال محمد جمشيدي ، النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ، ان زيارة رئيسي إلى الصين هي أول زيارة يتم إجراؤها بدعوة من الصين في العقدين الماضيين.

كما ذكر جمشيدي أن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة المهمة هي اقتصادية وسياسية واستراتيجية