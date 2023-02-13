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القناة 14 العبرية: إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز شعفاط في القدس وإطلاق النار على المنفذ

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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