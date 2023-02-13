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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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حركة حماس: عملية الطعن بالقدس امتداد لثورة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه
القناة 14 العبرية: إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز شعفاط في القدس وإطلاق النار على المنفذ
مصادر فلسطينية: الاحتلال يستنفر قواته بعد إصابة أحد عناصر الشرطة بعملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس
مصادر فلسطينية: إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بعملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس
مراسل العالم: وصول طائرة إيرانية إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال
وزير الخارجية الايراني: الرئيس رئيسي سيبحث في زيارته للصين تعزيز علاقات البلدين وعازمون على تنفيذ برنامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة بالكامل
ناصر كنعاني: راينا تعاونا مزدوجا وتعاملا سياسيا مع منكوبي الزلزال في سورية وارسال المساعدات لهم
ناصر كنعاني: ايران قامت بالواجب الانساني وارسلت المساعدات بسرعة الى سورية وتركيا واجرت مشاورات مع الامين العام للامم المتحدة
ناصر كنعاني: طرح قضايا غير رئيسية لن ساعد في حل المشاكل والقدرات الصاروخية الايرانية موضوع سيادي
ناصر كنعاني: نلتزم بتحقيق مصلحة الجمهورية الاسلامية فيما يتعلق بالغاء الحظر
القناة 14 العبرية: إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز شعفاط في القدس وإطلاق النار على المنفذ
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.