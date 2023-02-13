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حركة حماس: عملية الطعن بالقدس امتداد لثورة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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