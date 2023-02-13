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شريف: بلغنا مرحلة من القوة لا يجرؤ فيها الاميركيون وغيرهم على التحرك ضدنا

شريف: بلغنا مرحلة من القوة لا يجرؤ فيها الاميركيون وغيرهم على التحرك ضدنا
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف انه وبفضل الله تعالى وبحكمة قائد الثورة الاسلامية وجهود ابناء الشعب فقد بلغت ايران مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها لا الاميركيون ولا اية قوة اخرى على ادنى تحرك ضدها وضد مصالحها ومحبّيها.

العالم - ايران

واضاف العميد شريف في كلمة القاها بمناسبة احتفالية في الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية في مدينة شهر بابك في محافظة كرمان اليوم الاثنين، ان ايران لا تحتاج اليوم الى أية جهة للدفاع عن ترابها وشعبها ، مضيفا بان ثورة الامام الخميني (طاب ثراه) اخرجت ايران من فم الاميركيين والبريطانيين وان الشعب الايراني ورغم كل الازمات التي افتعلها الاعداء، صمد بكل رجولة امام الاميركيين والصهاينة واعداء الثورة.

كما اشاد العميد شريف ببصيرة ويقظة الشعب الايراني امام المؤامرات قائلا ان الشعب الايراني ورغم الحرب الهجينة التي شنه الاعداء خلال احداث الشغب في الشهور الاخيرة، وعى مخطط الاعداء وقام ابنائه في التعبئة والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي بافشال المؤامرة التي علق الاعداء آمالهم عليها ، بيد خالية وارادة صلبة.

وفيما اكد العميد شريف ان البنى التحتية في ايران صممت بشكل لا يمكن للعدو ان يقوم بفعل شيء ضد هذه الثورة ، مشددا " اننا نعتبر الفقر والبطالة والمشاكل المعيشية من ضمن اعداء الثورة تماما كالاميركيين والصهاينة" مؤكدا ضرورة قيام جميع المسؤولين بالتصدي لهذه المشاكل وحلها لأن أعين الشعب الايراني تراقب ادائهم.

كما اشار العميد شريف الى بعض انجازات الثورة الاسلامية للبلاد والشعب قائلا ان 99 بالمئة من الشعب الايراني الموزعين على المساحة الشاسعة لايران باتوا يتمتعون الان بنعمة التيار الكهربائي وان 96 بالمئة ايضا من ابناء الشعب الايراني يتمتعون بنعمة انابيب الغاز المنزلي.

وندد العميد شريف ايضا بالساسة الاوروبيين الذين يظنون بان الشعب الايراني يجهل حقيقتهم ، وقال بأن الشعب الايراني لم ينسى بعد أزيز طائرات الميراج الفرنسية التي قصفت المدن الايرانية اثناء الحرب الصدامية على ايران وكذلك تزويد المانيا الحزب البعث العراقي المجرم بغازات الخردل السامة لاستخدامها ضد الشعب الايراني الذي لا ينسى ابدا مثل هذه الجرائم.

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