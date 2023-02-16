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وادي الأشجار المربعة لغز حير العلماء!

وادي الأشجار المربعة لغز حير العلماء!
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

على بعد أميالٍ قليلة شمال منطقة قناة بنما، يقع وادي الأشجار المربعة ، وهو معلم سياحي فريد من نوعه امتاز بعائلة من أشجار خشب القطن ذات الجذوع المستطيلة!

العالم - منوعات

هذه المجموعة من أشجار القطن مربعة الشكل تنمو في وادٍ تم إنشاؤه من رماد بركان عملاق – El Valle de Anton.

تتميز جذوع الأشجار المربعة بزوايا وأضلاع، وقد حيرت لسنوات السائحين والعلماء على حد سواء.

خبراء من جامعة فلوريدا قاموا بأخذ شتلات من الأشجار الغامضة لمعرفة ما إذا كانت تحتفظ بنفس الخصائص في بيئة مختلفة، وخلُصت النتائج إلى أن شكلها المربع قد يكون له علاقة بالظروف الفريدة للوادي الذي تنمو فيه.

والدليل على أن سبب هذه الظاهرة العجيبة متجذر من خلال حقيقة أن حلقات الشجرة الداخلية التي تمثل نموها مربعة أيضًا.

يقع الوادي في ثاني أكبر بركان خامد مأهول بالسكان في العالم، وهو أحد أكثر مناطق الجذب السياحي إثارة للجدل في بنما، لسبب بسيط هو أن الكثير من الناس لا يعتقدون أن هناك أي شيء مميز عن المكان!

حتى وجود أشجار مربعة لم يمنح الوادي ميزة كبيرة بين سكانه! فهم لا يجدون الأمر يستحق كل هذه الضجة أو الذكر حتى!

بدلًا من الشكل الأسطواني الاعتيادي للأشجار، تمتاز أشجار Quaribea asterolepis، وموطنها الأصلي في أمريكا الوسطى والجنوبية، بجذوع ذات حواف مربعة تقريبًا.

حتى إن لم تكن هذه الأشجار ذات جذوع مربعة تمامًا، لكنها تظل ظاهرة طبيعية مميزة اختلفت عن الشكلى المعروف والحقيقة الراسخة بالنباتات!

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