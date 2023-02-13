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وزير لبناني عن المقاومة في فلسطين: متصاعدة حتى ينتصر الحق أجمع

وزير لبناني عن المقاومة في فلسطين: متصاعدة حتى ينتصر الحق أجمع
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى أن المقاومة في فلسطين: متصاعدة حتى ينتصر الحق أجمع.

العالم_لبنان

وصدر عن مرتضي الموقف الآتي المتعلّق بالوضع في فلسطين، لمناسبة حفل توزيع جائزة الشهيد حسن قصير اليوم في بيروت، وقال: كانت جنين تدفِنُ أحزانَها تحت وطأةِ البنادق والمجنزرات، وكان شهداؤها يسقطون، بمعدل واحدٍ في كل يوم، فإذا بالبطل المقدسي خيري علقم يذيق الصهاينة المستوطنين خير علقم، فيردي سبعة ويجرح ضعفهم.

واضاف: خيري علقم بهذا لم يثأر لجده ولسائر الشهدا فحسب، بل علم الاحتلال أن العلقمَ ينتظرُه حيث لا يحتسب، في القدس والضفة والقطاع، وفي الجولان والمزارع والتلال الجنوبية، وفي فلسطين التاريخية من الناقورة إلى رفح، حتى تعود الأرض كلها وينتصر الحق أجمع ويرجع الشتات بكامل أجياله إلى مصاطب الكرامة في المدن والقرى التي لن تتكلم إلا بلسان عربي مبين مهما عبث بأسمائها المهودون.

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