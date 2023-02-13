ملخص تداعيات الزلزال في سوريا بعد 8 ايام من وقوعه

العالم - خاص بالعالم

ثمانية ايام مرت على كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وخلف اضرارا كبيرة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وادلب اضافة الى خسائر بالارواح تجاوزت الآلاف وتداعيات هذا المشهد كانت كبيرة على الواقع الانساني والعربي والدولي وحتى السياسي.

من تداعيات هذه الكارثة ان اكثر من 70 طائرة عربية ودولية حطت في مطارات سوريا، محملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية.

ايطاليا اول بلد اوروبي يرسل مساعدات طبية الى سوريا عبر مطار بيروت محملة هذه الطائرات بالمواد الطبية اضافة الى 4 سيارات اسعاف.

فرق انقاذ عربية وايرانية وروسية وصينية هبت لمساعدة السوريين في عمليات البحث عن ناجين او حتى انتشال جثامين من تحت الانقاض.

من جملة هذه التداعيات ايضا وصول رئيس منظمة الصحة العالمية الى سوريا للوقوف على الواقع لانساني والميداني فيها.

ايضا سجل اول تواصل سوري سعوديعبر طلب الرياض من دمشق الهبوط في مطاراتها لارسال المساعدات الانسانية والاغاثية.

اهالي سوريا من داخلها وخارجها هبوا لانقاذ المتضررين بجمع التبرعات والمساعدات الانسانية والاغاثية ونقلها لمراكز الايواء في المناطق المنكوبة والتي حددتها الولة السورية في هذه المناطق..

المزيد من التفاصيل تابعوها في الفيديو المرفق.