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العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا

العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

بعد مرور أسبوع على الهزة الأرضية في تركيا عثر اليوم على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية وهي حاليا هي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا.

العالم_لبنان

وأعلن الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في تصريح، العثور على الطفلةً اللبنانية آسيا محمد ابراهيم شومان حيّة في تركيا، وهي موجودة حاليا في أنطاكيا في مركز اسعاف موقت تحت رعاية الهيئة العليا للاغاثة التي قامت بانقاذها.

واعلنت الهيئة مسؤوليتها عن القيام بنقلها الى لبنان على نفقة الهيئة وعنايتها في حال لم يعرف مصير اهلها، واوضحت أنه اثناء العثور على الطفلة كانت تعيش صدمة الزلزال وغير قادرة على تذكر اسم عائلتها، ولم يتم اخذ تفاصيل عنهم، وهي حاليا برعاية الهيئة العليا، وناشدت الهيئة كل من يعرف عنها او عن ذويها شيئا التواصل معنا لتأمينها وتسليمها الى ذويها.

ولفت اللواء خير الى ان جميع اللبنانيين المصابين بالزلزال في تركيا تتم معالجتهم ومتابعة اوضاعهم من قبلي شخصيا.

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