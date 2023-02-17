الحرب في أوكرانيا تهيمن على أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

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وأكد أولاف شولتس المستشار الألماني:"أي دولة حليفة بمقدورها إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا عليها أن تفعل ذلك الآن، ألمانيا ستسهل اتخاذ هذا القرار من خلال توفير المواد اللوجستية وتعويض مخزونات وتدريب جنود أوكرانيين".



وضمن تكثيف الدعم لاوكرانيا جاءت كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قال ان أوروبا في حاجة لبرنامج دفاعي مشترك،ورأى ان القبول بما اسماه الحرب الروسية هو موافقة على الاستعمار الجديد.



ولفت إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي:"روسيا فشلت في إخضاع أوكرانيا بمدة قصيرة، روسيا تتحمل مسؤولية التداعيات السلبية لحربها في أوكرانيا.الحرب في أوكرانيا كارثية ويجب أن نركز على سبل إنهائها".



كما كان للرئيس الاوكراني كلمة في افتتاحية مؤتمر ميونيخ دعا فيها الاتحاد الأوروبي لتحرير كل شبر من الأرض تحت الاحتلال الروسي حتى ينعم الجميع بالحرية بحسب تعبيره.



وقال فولودومير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطة الغزو الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو سيواصل الزحف لدول سابقة أخرى بالاتحاد السوفيتي، ينبغي ألا يكون هناك محظورات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لأوكرانيا لأنها بحاجة إليها للدفاع عن سيادتها".



ويغيب هذا العام القادة الروس عن مؤتمر ميونيخ، الذي يشارك فيه أكثر من اربعين رئيس دولة، وقال رئيس المؤتمر كريستوف هويسجن، وهو دبلوماسي ألماني مخضرم، إن المنظمين لم يوجهوا الدعوة لأي مسؤول روسي لأن بوتين قطع علاقته بالحضارة بحسب تعبيره.

وعلى النقيض من ذلك، يحضر المؤتمر وفد أميركي بحجم غير مسبوق يضم إلى جانب نائبة الرئيس كاميلا هاريس وزير الخارجية أنتوني بلينكن وثلث أعضاء مجلس الشيوخ..وسيتناول المؤتمر قضايا دولية كبيرة أخرى، خاصة العلاقات بين الغرب والصين.

وتوقعت مصادر متابعة أن يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الاميركي انتوني بلينكن فيما ستكون أول محادثات مباشرة بينهما بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد تجسس صيني وأجسام طائرة أخرى.

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