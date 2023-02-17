الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون احتجاجاتهم ضد إجراءات إدارة السجون

العالم - خاص بالعالم

لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام بعد صلاة الجمعة في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في صفوف الأسرى.

وحذرت مؤسسات الأسرى من ارتكاب قوات القمع التابعة لإدارة السجون أي اعتداء على الأسرى المعتصمين.

وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجون أنها ماضية بخطواتها الاحتجاجية ضد إجراءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي؛ وشددت على ان العقوبات التي فرضت على الاسرى لن ترهبها او تخيفها.

وأوضحت أن استمرار إدارة سجون الاحتلال في خوض مغامرة غير محسوبة النتائج سيكون لها أثمان كبيرة.

وقالت إن المرحلة الخطيرة التي يمر بها الأسرى، والتي تستهدف كينونتهم ووجودهم تتطلب من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته مزيدا من التحرك على كل المستويات لوضع قضية الأسرى في مسارها الصحيح، وتحذير العالم من المخاطر والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان الهمجي على الأسرى.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن خطوات 'العصيان' ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن 'نفحة' الثلاثاء الماضي، بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى 'الفحص الأمني'، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

ويصنف مختصون في القانون الدولي سجون الاحتلال في 'القائمة السوداء' برفقة أسوأ السجون في 'الدول الفاشية'، من حيث استخدامها أساليب البطش والقمع والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

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