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باريس تشهد المظاهرة الخامسة ضد رفع سن التقاعد

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

للمرة الخامسة آلاف المحتجين في شوارع باريس رفضا  لقانون الترفيع في سن التقاعد الذي سينتهي البرلمان من نقاشه عشية الجمعة، قبل احالة نصه على مجلس الشيوخ. 

العالم - خاص بالعالم

وقالت ماري ڤان روشتو نائبة يسارية:"ملايين الناس التي خرجت للتظاهر مرارا كان من الطبيعي ان نرى تفاعلا حكوميا حتى من الجانب الانساني، نجحنا كمعارضة في اسقاط الفصل الثاني من القانون وسنواصل الضغط من اجل تعديل هذا القانون بفصوله السبعة".

ما يزيد عن 300 الف تظاهروا الخميس في شوارع باريس، كخطوة تتخذها النقابات لمواصلة الضغط على الحكومة، وتمهيدا للسابع من الشهر المقبل اين تتوعد النقابات بشل تام لحركة البلاد واضراب عام ومظاهرات مليونية في كامل انحاء فرنسا .

وقال ماثيو دي لا كروا وهو نقابي:" بحسب ما تقوله الحكومة اؤكد لكم انه مجرد غش، لقد كذبو علينا في الحقيقة هم يحاولون الاقتصاد في صناديق التقاعد هم يحتاجون المال لاعطائه للشركات الكبرى والمستثمرين مو مجرد تحويل من المتقاعدين الى الشركات الكبرى عندما ندقق جيدا".

مع حدة الرفض الشعبي لقانون الترفيع في سن التقاعد… تزيد الكومة من نشر قوات الشرطة ولكن في كل مرة تكون الاشتباكات اكثر عنفا وشهدت المظاهرات في الآونة الاخيرة عمليات حرق لبعض السيارات والصدام العنيف المباشر مع قوات الشرطة وهو ما خلف ايقافات واصابات متفاوتة الخطورة .

بالرغم من ان فرنسا تعتمد نظام التقاعد الاقل سنا في اوروبا لكن ماكرون يجازف بفقدان خزان كبير من ناخبيه اذا اصر على تمرير قانون اصلاح التقاعد بسبب التهرم السكاني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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