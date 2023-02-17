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أهالي وادي قدوم يعتصمون ضد قرار بلدية الاحتلال بهدم أبنيتهم

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

ادى العشرات من المقدسين الصلاة والاعتصام حول بناية حي قدوم المهددة بالهدم أضافة لعشر بنايات أخرى ببلدة العيساوية فيما صادرة قوات الاحتلال ممتلكات تعود لعشرات الاسرى المقدسيين المحررين وذلك تنفيذا لقرار وزيرا الامن والجيش بحكومة نتنياهو.

العالم - خاص بالعالم

سنقف بصدورنا العارية شعار رفعه أهالي بناية حي وداي قدوم الذي شارك العشرات من المقدسيين الصلاة والاعتصام مع الاهالي المهددين بالترحيل والتشرد جراء قرار بلدية الاحتلال بهدمه وهدم أكثر من عشرة بنايات أخرى مجاورة لهم ببلدة العيساوية.

وما لبث المصلون من أنتهاء الصلاة قامت قوات الاحتلال بالاقتحام لفض الاعتصام وأنزال علم فلسطين الذي رفع بمحيط المعتصمين.

وتزامنا مع تزايد هدم منازل المقدسيين شنت قوات الاحتلال وبمشاركة أفراد المخابرات حملة عسكرية ضد الاسرى المقدسين المحررين تنفيذا لقرار وزيري الجيش والأمن بحكومة نتنياهو المتطرفة والقاضي بمصادرة ممتلكات الاسرى من مركبات وأموال ومنازل تعود لهم ولعائلاتهم.

ما يجري بالقدس المحتلة من هجمة كبيرة ضد أبنائها يأتي تنفيد لما يعرف باسم السور الواقي 2 والتي طرحها وزير الامن المتطرف بن غفير وتم المصادقة عليها من قبل الكابنيت الامني المصفر الاحتلالي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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