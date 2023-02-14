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العاصمة طهران تشهد إقامة أول ظاهرة لإدارة الأزمات في إيران القوية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن الحكومة والأجهزة المعنية على استعداد تام لإدارة الأزمات في البلاد والحد منها، جاء هذا خلال اجتماع بمشاركة صناع القرار الرئيسيين في المنظمات والمؤسسات الحكومية المهمة بهدف التشاور وتبادل الآراء في المجالات المختلفة.

العالم - خاص بالعالم

إيران القوية عنوان لأول ظاهرة لإدارة الأزمات في ايران والتي عقدت في طهران تحت شعار"بنمية تحتية ترتكز على نمو وتطوير المعرفة والتقنية للرقي بمستوى نظام ادارة الازمات في البلاد.

والتي تعتبر فرصة ثمينة للناشطين والمعنيين والمختصين والتنفيذيين وكل الخبراء في هذا المجال لعرض انجازاتهم لإدارة الازمات في البلاد مع الاخذ في الاعتبار الحاجة الماسة لادارة ازمات البلاد.

تطوير وتوسعة العلوم المعرفية والتقنيات والتنسيق للوقاية والحد من مخاطر ادارة الازمات وتطوير وتوسعة العلوم والتقنيات لمراقبة وتنسيق كيفية سد الحاجة في ادارة الأزمات كانت من أهم المحاور الرئيسية لهذا الحدث.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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