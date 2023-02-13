تواصل جهود الانقاذ في تركيا وتراجع الآمال بانتشال ناجين

العالم - خاص بالعالم

في الفيديو مشهد من مشاهد اعمال الأنقاذ في تركيا بعد زلزالها المدمر، في غازي عنتاب، حالها ككثير المناطق المنكوبة في تركيا، فبعد اسبوع كامل من اعمال الطوارئ لا تزال فرق الانقاذ تحاول الوصول الى مفقودين.

مناطق كاملة سويت بالارض جراء الزلزال ودمار كبير في 10 ولايات، أكثرها دمارا كان كهرمان مرعش واديمان وغازي عنتاب وهاتاي وانطاكيا واضنة.

حجم الكارثة في تركيا دفعها لاطلاق الانذار الرابع، وهو يعني امكانية طلب المساعدة الدولية، انذار حرك العالم للوصول الى هنا، دول عربية واسلامية واوروبية ومن مختلف دول العالم جاءت بقوافل مساعدات ومعدات وفرق انقاذ مجهزة وهو ما ساعد تركيا في التعامل مع كارثتها.

ورغم كل ذلك وبعد اسبوع كامل لاتزال فرق الطوارئ والتي تزيد عن 180 الفا وفق اعلان هيئة الطوارى والكوارث في تركيا، تواصل عملها للوصول الى من هم تحت الركام.

وكلما مر الوقت اكثر تضاءلت فرص النجاة أكثر.

في المشهد ايضا حضرت مناكفات سياسية، فهنا خصوم السياسة الذين يتحضرون للانتخابات القادمة حضروا هم الآخرون، اتهامات للحكومة بالتقصير في سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة، فيما ترد الحكومة بأنها تسخر كل امكانياتها لمواجهة الكارثة وأن بلديات المعارضة لاتشاركها حتى في دفن الضحايا.

ووسط كل هذا يواصل المواطنون في المناطق المدمرة الانتظار في درجات حرارة دون الصفر أحيانا يترقبون صافرة انقاذ تخبرهم أن صوت ناج هنا