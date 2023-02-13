الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد 8 ايام من الزلزال..

تواصل جهود الانقاذ في تركيا وتراجع الآمال بانتشال ناجين

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

غازي عنتاب (العالم) ‏13‏/02‏/2023 - في اليوم الثامن للزلزال تجاوز عدد الضحايا في تركيا 31600 قتيل، وعدد الجرحى 80 ألف. وفيما تواصل فرق الانقاذ في تركيا انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض، تتراجع الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

العالم - خاص بالعالم

في الفيديو مشهد من مشاهد اعمال الأنقاذ في تركيا بعد زلزالها المدمر، في غازي عنتاب، حالها ككثير المناطق المنكوبة في تركيا، فبعد اسبوع كامل من اعمال الطوارئ لا تزال فرق الانقاذ تحاول الوصول الى مفقودين.

مناطق كاملة سويت بالارض جراء الزلزال ودمار كبير في 10 ولايات، أكثرها دمارا كان كهرمان مرعش واديمان وغازي عنتاب وهاتاي وانطاكيا واضنة.

حجم الكارثة في تركيا دفعها لاطلاق الانذار الرابع، وهو يعني امكانية طلب المساعدة الدولية، انذار حرك العالم للوصول الى هنا، دول عربية واسلامية واوروبية ومن مختلف دول العالم جاءت بقوافل مساعدات ومعدات وفرق انقاذ مجهزة وهو ما ساعد تركيا في التعامل مع كارثتها.

ورغم كل ذلك وبعد اسبوع كامل لاتزال فرق الطوارئ والتي تزيد عن 180 الفا وفق اعلان هيئة الطوارى والكوارث في تركيا، تواصل عملها للوصول الى من هم تحت الركام.

وكلما مر الوقت اكثر تضاءلت فرص النجاة أكثر.

في المشهد ايضا حضرت مناكفات سياسية، فهنا خصوم السياسة الذين يتحضرون للانتخابات القادمة حضروا هم الآخرون، اتهامات للحكومة بالتقصير في سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة، فيما ترد الحكومة بأنها تسخر كل امكانياتها لمواجهة الكارثة وأن بلديات المعارضة لاتشاركها حتى في دفن الضحايا.

ووسط كل هذا يواصل المواطنون في المناطق المدمرة الانتظار في درجات حرارة دون الصفر أحيانا يترقبون صافرة انقاذ تخبرهم أن صوت ناج هنا

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ملخص تداعيات الزلزال في سوريا بعد 8 ايام من وقوعه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد 8 ايام من الزلزال.. تواصل جهود الانقاذ في تركيا وتراجع الآمال بانتشال ناجين

المفوضية الأوروبية لا تستبعد حدوث عجز بإمدادات الغاز في أوروبا خلال الأشهر المقبلة

مستشار سابق للبنتاغون يكشف عن مصير 30 ألف مرتزق يقاتلون من أجل زيلينسكي

حزب شولتس يتعرض لأسوأ هزيمة له في انتخابات ولاية برلين

بالفيديو.. الزلزال يكشف إزدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب بالتعامل مع دول المنطقة 

الرئيس السوري يستقبل غريفيث في دمشق