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بالفيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة ميشيغن الأمريكية

موسكو: أميركا تدرب دواعش في سورية لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا

السفير الأميركي: تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني يهمنا

فيما تجدد مناشدة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات.. سورية: الإجراءات القسرية لا تقل دمارا عن تأثيرات الزلزال

صباغ يناشد المجتمع الدولي لرفع الحصار الفوري عن سورية

"غرينبيس" تطعن في حكم قضائي يضفي السرية على صفقة سلاح إسبانية للسعودية