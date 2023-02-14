شاهد.. استغلال السعودية لزلزال سوريا

العالم - خاص بالعالم

ازدواجية المعايير في موضوع ارسال المساعدات الى سورية بعد الزلزال، لم تقتصر على الغرب. فالسعودية مثلا، قامت بخطوة متأخرة وعلى استحياء تجاه دمشق، كل هذا ارضاء للولايات المتحدة التي منعت ايصال المساعدات الى سورية بحجة قانون قيصر.

وتفاعلت شبكات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع حيث كتب "جعفر صيداني" مغردا: "تحت الضغط الشعبي العربي والإسلامي السعودية بعد خمسة ايام من الزلزال المدمر في سوريا تطلب من الحكومة السورية السماح لطائراتها بالهبوط في مطار دمشق".

وجاء في الحساب الساخر الذي يحمل عنوان "طالبان ربحت": "ضحايا الزلزال كلهم من المدنيين في مناطق سيطرة الإرهابيين أو في مناطق سيطرة الحكومة السورية ومعظمهم من النساء و الأطفال الأبرياء، نعم سياسة السعودية و دول الخليج تسببت في منع و صول فرق الإنقاذ للمنكوبين السوريين وفرقت بين المدنيين الأبرياء".

وعلقت "حنان العزاوي" حول هذا تالموضوع مغردة: "في هذا الزلزال لم يقدموا مساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في الشمال ! تركوهم يموتون وهم يشاهدون ! فيما المعونات السعودية لم تنقطع عن تركيا".

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