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صنعاء تتهم واشنطن بالسعي لتكثيف وجودها العسكري قبالة سواحل اليمن

صنعاء تتهم واشنطن بالسعي لتكثيف وجودها العسكري قبالة سواحل اليمن
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اتهمت حركة أنصار الله اليمنية، الولايات المتحدة بالتصعيد والسعي لاستمرار الحرب في اليمن، وتكثيف تواجدها العسكري قبالة السواحل اليمنية، واصفةً إعلانها ضبط شحنات أسلحة بـالمزاعم الكاذبة.

العالم - اليمن

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، عبر "تويتر"، إن "مزاعم الأميركيين حول شحنات الأسلحة الكاذبة والمفبركة تؤكد بكل وضوح التوجه العدواني والإجرامي المستمر والمؤامرات المهولة على اليمن".

وأضاف: "كما تثبت [المزاعم حول شحنات الأسلحة] النوايا المبيتة للتصعيد واستمرار العدوان والحصار والمعاناة الإنسانية وتنفي كلياً مزاعمهم تجاه السلام".

وذكر القحوم أن "السلوك العدواني الأميركي في هذه المرحلة في ازدياد وبتحرك نشط في التواجد العسكري وتدفق القوات العسكرية والحضور العسكري المكثف قبالة السواحل اليمنية وباب المندب وفي حضرموت والمهرة وبناء القواعد العسكرية".

ووجه القيادي في "أنصار الله"، اتهاماً لأميركا بـ"تمكين السلفيين وعناصر تنظيمي (القاعدة) و(داعش) في المناطق المحتلة".

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