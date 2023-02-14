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مساعدات ايران الاغاثية لـ 12 ألف من متضرري الزلزال في سوريا

مساعدات ايران الاغاثية لـ 12 ألف من متضرري الزلزال في سوريا
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

 أعلن القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب عن ​​إيواء 12000 من متضرري الزلزال السوريين من اهالي مدينة حلب في 9 مخيمات أقامتها الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذه المدينة.

العالم - ايران

وأشار القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب "سلمان نواب نوري"، في مقابلة مع مراسل ارنا ، إلى أنه تم إنشاء 172 مركزًا لايواء متضرري الزلزال في حلب من قبل الحكومة السورية والدول المساعدة وأضاف: تم توفير أماكن إقامة طارئة لـ 180 ألف مواطن سوري تضرروا من الزلزال في هذه المراكز.

وذكر أن الأوضاع في مدينة حلب تحسنت بعد أسبوع من الزلزال الشديد وتتجه نحو الهدوء، فقال: بعد سبعة أيام من زلزال حلب، لا يزال بعض الأهالي في هذه المدينة قلقون بشان تدمير منازلهم.

وحول آخر حالة لتقديم المساعدات لمنكوبي زلزال في حلب صرح القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المدينة: مع وجود فرق الاغاثة من دول أخرى في مدينة حلب، وخاصة قوات الحشد الشعبي العراقية ، التي دخلت هذه المدينة بمعدات جيدة ومتصلة بمحافظة حلب وبتقديمها خدمات جيدة، يسير العمل الإغاثي بشكل جيد.

وعن آخر حالة لإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة حلب، قال أيضًا إنه تم الانتهاء من أعمال إزالة جميع المباني الـ 56 المدمرة في حلب.

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