شاهد.. أهمية زيارة الرئيس الايراني الى الصين

العالم - خاص بالعالم

وأضاف أن زيارة الرئيس الإيراني إلى بكين، تاتي في إطار التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن إيران والصين تربطهما علاقات جيدة وهذه الزيارة تؤثر على مجالات عدة في هذه العلاقة خاصة المجال الاقتصادي والاستراتيجي.

وأكد محمدي، أن من أهداف زيارة السيد رئيسي إلى الصين، إفشال الحصار الأميركي وشل تأثيره على العلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى.

وأوضح الباحث الاستراتيجي، أن الزيارة على الصعيد الاستراتيجي تاتي هذه الزيارة في إطار تقويت العلاقات بين إيران والصين وروسيا، مشيرا إلى أن هذه المثلث يشكل النواة الأولية المؤثرة على الصعيد الدولي.

وبين محمدي، أن العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران من جهة تقوي الاقتصادي الإيراني، ومن جهة ثانية تعتبر إيران نقطة استراتيجية للصين من في طريق الحرير.

هذا ووصل الرئيس الإيراني ا"براهيم رئيسي" إلى العاصمة الصينية بكين يوم الاثنين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع. وسيتم خلال الزيارة الانتهاء من آليات تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين ايران والصين لمدة 25 عاما.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..