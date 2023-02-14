شاهد.. جهود الحكومة السورية لاحتواء تداعيات الزلزال المدمر

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، إن الحكومة السورية شكلت لجانا من أجل إحصاء نسبة الدمار والخسائر المادية التي خلفها الزلزال في المناطق المنكوبة وكيفية التعاطي مع هذه الخسائر.

وأشار إلى أن هناك بنكا للتأمين وجمعيات أهلية لجمع التبرعات الخيرية ومبادرات فردية من أجل إعمار المنازل المنكوبة، وإشادة منازل لإيواء المنكوبين.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن وفدا من قطاع غزة برئاسة الأمين العالم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "جميل مزهر" مع الوفد المرافق له سيصل إلى محافظة اللاذقية محملا بالمساعدات.

وأضاف، أن طائرة سعودية محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية وصلت الطائرة السعودية وصلت مطار حلب الدولي، وأن هناك طائرات سعودية أخرى سوف تصل في الأيام القادمة إلى مطار حلب الدولي.

ويرى مراقبون، أن الحراك الإنساني تجاه سوريا سياخد الأمور الىعن منحى سياسي آخر حيث سيكون مفتاح سياسي لحل الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن التكاتف العربي تجاه سوريا سيكون له أفق يبنى عليه في الأيام القادمة.

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