الحكومة المصرية تدخل على خط أزمة الدواجن بطرح منتجات محلية مجمدة

العالم - مصر

وحسب "العربي الجديد" أوضح المسؤول، أنه جرت مناقشة مشاكل المنتجين مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، في اجتماع عقد في الوزارة الاثنين، والذي أكد على توزيع دفعة الأعلاف المستوردة، والتي ستصل نهاية الشهر الجاري لحساب وزارة التموين، مباشرة على محطات الإنتاج وصغار المنتجين دون وسطاء.

وأشار المصدر إلى أن الوزير وعد المنتجين بالتدخل لحل مشكلة الإفراجات عن الأعلاف، مع بحث أسباب ارتفاع سعر الذرة الصفراء المحلية في السوق السوداء، مع تلافي سلبيات نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل العلفية الموسم المقبل.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قد عقد اجتماعاً مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق، والحفاظ على صناعة الدواجن، أكد خلاله حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن، باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.

وأفاد الوزير بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا، إذ جرى الإفراج عن حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ1.25 مليار دولار، لافتاً إلى أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد الذرة الصفراء، وسوف يجري توزيعها مباشرة على أصحاب المزارع الصغيرة ومصانع الأعلاف، بالتنسيق مع وزارة التموين لتقليل التكلفة بمنع دخول الوسطاء. (الدولار= 30.5 جنيهاً).

وأضاف المسؤول المصري أن الدولة تستهدف مصلحة المنتج والمستهلك معاً، وتسعى لتقليل الحلقات الوسيطة بينهما لضبط الأسعار، كما قامت بتفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية، ومن أهمها الذرة وفول الصويا لتشجيع الفلاحين على زراعتها، وتوفير مستلزمات الأعلاف.

وكان أصحاب متاجر الدواجن الحية قد اشتكوا من تراجع مبيعاتهم بنحو 70% بسبب ارتفاع الأسعار إلى 80 جنيهاً لكيلو الدواجن الحية، و180 جنيهاً لـ"البانيه"، و80 جنيهاً للكبد والقوانص، و40 جنيهاً للأجزاء (الرقبة والجناحان).

ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنوياً إلى حوالي 14 مليار بيضة سنوياً.

ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة (مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.